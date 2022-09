Nardò, incidente in azienda: cade da un gradino e batte la testa

Grave infortunio in un'azienda tessile questa mattina a Nardò. Una caduta accidentale da un gradino della sede di lavoro, secondo le prime ricostruzioni, è costato il ricovero in ospedale in codice rosso ad una 61enne di Tuglie. Dinamica in corso di verifica.

Ricoverata al Vito Fazzi di Lecce

La donna nell'impatto con il pavimento avrebbe rimediato un trauma cranico commotivo. Dopo i primi attimi di preoccupazione, è partita la richiesta di soccorso dai colleghi che hanno assistito alla scena.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure alla ferita, hanno disposto il ricovero d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce. La prognosi è di 30 giorni.

Dell'accaduto sono stati informati anche gli ispettori dello Spesal dell'Asl di Lecce e i carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica che ha portato all'infortunio.