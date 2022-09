Incidente sulla Statale, ci sono tre feriti. Coinvolte 5 auto e un mezzo pesante

A seguito di un incidente, è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata, lungo la strada statale 16 “Adriatica” in direzione Foggia, in corrispondenza del territorio comunale di Bari. L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante e cinque autovetture: ci sarebbero tre feriti non gravi.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e per ripristinare le condizioni di sicurezza il traffico è deviato, momentaneamente, lungo la viabilità locale, con indicazioni in loco. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 la Polizia Stradale per il pilotaggio del traffico.