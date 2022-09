Incidente stradale sulla provinciale: ferita una donna finita fuoristrada con l'auto

Incidente stradale sulla provinciale che collega Putignano a Gioia del Colle: ferita una donna. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, quando una donna, per cause ancora tutte da chiarire ha perso il constrollo dell'auto ed è uscita fuori strada ribaltandosi. L'auto, condotta da una giovane donna, ha terminato la sua corsa in una campagna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere e il personale del 118 allertato da alcuni automobilisti di passaggio: dopo le prime cure, la conducente dell'auto è stata trasportata all'ospedale Miulli. Sul posto anche i carabinieri.