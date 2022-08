Brindisi, incidente all'incrocio: tre giovani donne in ospedale, due gravi

Paura per tre donne trasportate in ospedale a causa di un incidente stradale (frontale) avvenuto quest'oggi, intorno alle 14, nei pressi di contrada Montenegro, a Brindisi, su una rampa d'accesso in direzione della statale per Lecce. Due le auto coinvolte, una Nissan Micra e una Ford Fiesta guidate da due donne: una 37enne di Gagliano del Capo e una 24enne di Nuoro. La terza donna si trovava a bordo, come passeggero, della Ford Micra. Sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale a mettere in sicurezza le due autovetture, una dotata di impianto di Gpl.

APPROFONDIMENTI LECCE Incidente stradale sulla tangenziale Est: auto contro guardrail SALENTO Investito un ciclista sulla Leverano - Porto Cesareo: è grave

La dinamica

L'impatto, violento (che nell'abitacolo di entrambe le vetture ha determinato l'apertura degli airbag a protezione degli occupanti), ha di conseguenza distrutto la parte anteriore delle due vetture, uscite poi fuoristrada. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale di Brindisi. Le conducenti sono state sottoposte ad alcoltest e ad altri accertamenti per valutare le condizioni con le quali si sono messe alla guida delle autovetture. Tre le ambulanze del Servizio 118 arrivate sul posto per il trasporto dei feriti presso l'ospedale “Perrino”. Le tre donne sono state sottoposte ad accertamenti diagnostici in base alla gravità dei sintomi riportati in seguito al violento impatto.