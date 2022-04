In casa quasi un chilo di marijuana: arrestato 28enne

I carabinieri della compagnia di Tricase hanno arrestato per spaccio un 28enne di Alessano, trovato in possesso di circa un chilo di marijuana.

La perquisizione domiciliare

I militari avevano il sospetto che l'uomo gestisse traffici non leciti e venerdì sera hanno deciso di fugare ogni dubbio con una perquisizione domiciliare. In cucina, nella cappa e nel forno, hanno trovato circa 900 grammi di droga suddivisa in vari involucri. La droga è stata sequestrata mentre l'uomo, su disposizione del pm di turno è stato posto ai domiciliari. Domani l'udienza di convalida dell'arresto.

