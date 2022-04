Marijuana e hascisc in dosi: due arresti a Canosa

Tre arresti per droga, nelle ultime ore a Canosa di Puglia. Ad effettuarli sono stati i carabinieri della locale stazione, dopo che già nei giorni scorsi i colleghi della sezione Operativa dei Carabinieri di Andria avevano effettuato altri tre arresti per cocaina e armi.

La perquisizione in casa

Nel corso di normali controlli, i carabinieri hanno avuto il sospetto che in una casa ci fosse un giro di spaccio ed hanno deciso di procedere con una perquisizione. L’attività investigativa si rivelava proficua poiché i militari hanno sorpreso un 24enne incensurato ed un 22enne con piccoli precedenti di polizia, entrambi di Canosa, mentre erano intenti a confezionare varie dosi di stupefacenti da immettere sul mercato. In totale sono state sequestrate ben 74 dosi di hashish, per un poso complessivo di 106 grammi, già confezionate in piccoli involucri di cellophane pronte per la vendita al dettaglio, nonché ulteriori 28 dosi di marijuana, del peso complessivo di grammi 28, insieme a materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ In casa coca, hashish e armi: in tre finiscono in carcere a Canosa SALENTO Armi, droga estorsioni: blitz a Nardò. C'è anche... BAT Mafia in Puglia, sotto sequestro beni per 2 milioni di euro a una...

La droga è stata sequestrata e i due giovani arrestati: uno è finito in carcere, l'altro ai domiciliari.