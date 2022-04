Mafia in Puglia, sotto sequestro beni per 2 milioni di euro ad azienda zootecnica

Sequestro di beni per un valore di 2 milioni di euro questa mattina dalla Dia ad un'azienda zootecnica. Sotto sequestro immobili ma anche appezzamenti di terreno. Il titolare dell'azienda sarebbe coinvolto in un sodalizio criminale dedito alla commissione di remunerativi reati contro il patrimonio con il frequente utilizzo di materiale esplodente nelle regioni Puglia e Basilicata.

L'operazione della Dia

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di prevenzione emesso dalla Corte d'Appello di Bari - Quarta Sezione Penale - Misure di Prevenzione avente per oggetto beni del valore di oltre due milioni di euro, riconducibili a un soggetto di Minervino Murge (Bat). L'esecuzione del provvedimento rappresenta l'epilogo della complessa attività investigativa svolta dalle donne e dagli uomini della Dia finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale dell'uomo e all'individuazione degli asset patrimoniali e finanziari riconducibili a lui ed ai componenti del suo nucleo familiare.

L'uomo, secondo gli investigatori, è stato riconosciuto come soggetto connotato da pericolosità sociale in relazione al suo coinvolgimento in articolate indagini che avrebbero disvelato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito alla commissione di remunerativi reati contro il patrimonio con il frequente utilizzo di materiale esplodente nelle regioni Puglia e Basilicata.

Le conseguenti indagini patrimoniali della Dia, sotto la direzione della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso agli inquirenti di accertare l'ampia sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale del proposto e dei suoi familiari. L'odierno provvedimento di confisca ha interessato 46 unità immobiliari, in prevalenza appezzamenti di terreno seminativi e una fiorente azienda zootecnica con sede nella Bat.