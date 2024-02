Applausi e commozione ai funerali di Mattia Ottaviano. Una comunità stretta intorno alla famiglia del giovane morto sulla pista di Nardò

In centinaia, visibilmente commossi, hanno dato l’ultimo saluto a Mattia Ottaviano, il 35enne morto mercoledì scorso mentre collaudava una Ducati nella pista Porche di Nardò. I funerali si sono svolti nel pomeriggio, sotto un cielo plumbeo: il corteo è partito alle 15 in punto dalle sale del commiato. Lungo il tragitto gli amici hanno affisso degli striscioni con frasi in ricordo dello sfortunato 35enne così amante dei motori. Nessuno è riuscito a trattenere il dolore: tra gli amici vi era infatti un mutuo sostegno, fisico e morale. A Tuglie tutti si conoscono e come in una sorta di grande famiglia allargata trascorrono gli anni della loro vita condividendone i vari momenti, tristi o felici che siano. Per questo il dolore che ha colpito la famiglia Ottaviano viene condiviso e sulla comunità tugliese aleggiano lo sgomento e la sofferenza. Il feretro portato "a spalla" dai suoi amici ha poi raggiunto la Chiesa Maria Santissima Annunziata dove don Maurizio Pasanisi ha celebrato il rito funebre.

L'omelia

Nell'omelia, il parroco di Tuglie, ha ricordato il sorriso solare di Mattia, la sua disponibilità verso la comunità, la sua bontà.

Ha invitato i presenti ad essere sempre in armonia con il prossimo e ad avere fede. La Chiesa era gremita di gente: seduti tra i banchi, oltre alla famiglia straziata dal dolore, amici, parenti, semplici conoscenti, tante persone con i pugni stretti nelle braccia serrate, quasi a voler contenere una sofferenza troppo grande. Al termine della messa, è stata letta una lettera scritta dagli amici dell' associazione "Tuglie Cultura" di cui Mattia faceva parte. " Sei andato via a modo tuo - si legge nella lettera - nel silenzio di un rombo e non abbiamo avuto il tempo di stringerti per un ultimo saluto. La tua è stata un' amicizia di entusiasmo generoso e di slancio affettuoso. Ad ogni chiamata rispondevi: lodevole il tuo impegno da volontario nella biblioteca, encomiabile la passione con cui ti prodigavi per la Motorterapia a favore dei bambini disabili. Questo progetto ora lo porteremo noi avanti. Mattia - si legge ancora- le nostre lacrime sono i fiori colti dal giardino della bontà, saremo vicino a tua moglie Rossella e ai tuoi familiari : a loro daremo il meglio di noi stessi."

L' uscita del feretro è stata accompagnata da un lungo applauso e dal rombo delle moto presenti in piazza Garibaldi. Anche qui è stata letta una lettera di saluto scritta dai suoi amici: "sei qui con noi, appoggiato ad un angolo con la tua solita smorfia - si legge- senza di te, la nostra vita non sarà più la stessa". Il corteo ha poi raggiunto il cimitero di Tuglie dove ad " accogliere " il feretro c'erano numerose auto d'epoca. "Infine la morte - scrive l'amico di Mattia e studioso tugliese Elio Ria - quel cielo nero che piomba senza preavviso. Inesorabile. inevitabile. Eterna. Invincibile. Rumore vago di realtà. Insignificanza della vita. Diario bianco. Polvere. Pace dispersa freddamente nell’inverno".