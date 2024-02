Nardò, la protesta dei sindacati dopo la morte di Mattia Ottaviano: il sit-in

Garofani rossi, per il saluto dei compagni di lavoro a Mattia Ottaviano, e un sit in davanti ai cancelli del Nardò technical center di Nardò per rivendicare condizioni di lavoro migliori. A partire dall'inquadramento, che i sindacati auspicano possa trasformarsi in un rapporto diretto con la Ntc e non indiretto, attraverso le aziende appaltatrici. "Alcuni dei lavoratori sono inquadrati con il contratto commercio, e non metalmeccanico", spiegano Ciro Di Gioia (Fiom Cgil Lecce) e Emanuele Sozzo (Filcams Cgil Lecce).

Concordi tutti nel ritenere che la tipologia di prestazione offerta dai "driver" sia particolarmente esposta a rischi. Sul posto anche la segretaria provinciale Cgil Lecce, Valentina Fragassi e la segretaria regionale della Cgil, Gigia Bucci.