Gallipoli, strazio e dolore ai funerali di Giorgio Spada

Addio al giovane morto nel giorno di Pasqua, i funerali a Gallipoli. Lo strazio, il dolore, la disperazione di coloro che non possono comprendere l'ingiustizia di togliere un figlio ad una madre e ad un padre, un fratello un amico, un amore. Così se n'è andato Giorgio Spada, vittima di un incidente stradale nella serata di lunedì scorso, in questa mattinata bellissima di sole, così se n'è andato Giorgio verso la sua ultima dimora portato a spalla dagli amici che lo hanno "festeggiato" all'uscita della chiesa con i fumogeni dai colori della squadra del Gallipoli di cui lui era tifosissimo e per la quale aveva anche giocato nelle giovanili.

Solo le urla di una delle sorelle hanno squarciato l'aria tra gli applausi della gente. "Amore meu", mentre il padre Sebastiano e la madre Raffaella, novella Addolorata venivano stretti tra le braccia degli amici. Uno dolore disumano, incomprensibile che lascia una città basita e orfana di un giovane fiore che tra qualche mese sarebbe anche diventato papà di una bella bambina.