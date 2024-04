A Montesano i funerali del carabiniere Ferraro

i funerali di, il carabiniere 27enne morto in provincia di Salerno in un incidente stradal avvenuto nel Salernitano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il giovane era in auto con due colleghi, quando la vettura di servizio è stata travolta da un Suv condotto da una giovane donna, risultata positiva ad alcol e droga e ora accusata di omicidio stradale. Con Ferraro ha perso la vita anche, 25 anni, di