Uomo ferito con un taglio all'addome: giallo nel Salento

Giallo a Carmiano sul ferimento di un uomo di 63 anni, ritrovato in casa, sanguinante all'addome, da alcuni familiari. Forse un tentativo di suicidio.



L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8.30, a cui ha fatto seguito la chiamata dei parenti dell'uomo alla centrale operativa del 118. Il 63enne ferito e stordito, in un primo momento non ha saputo spiegare le cause della ferita.

La confessione

Poi dopo le cure dei sanitari ha raccontato di essersi autoinflitto il taglio all'addome con un coltello da cucina. Il ferito è stato quindi condotto in ospedale a Lecce per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi e verificare la versione dei fatti raccontata dal 63enne.