Colpo di pistola a una gamba, muore dissanguato. Mistero nella notte, interrogato un parente

Un 59enne di San Marzano di San Giuseppe è stato portato in fin di vita ieri al pronto soccorso di Manduria dove è morto poco dopo. L’uomo presentava una ferita d’arma di fuoco ad una coscia.

I soccorsi

I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo ma aveva perso troppo sangue probabilmente per la rottura dell’arteria. I carabinieri chiamati sul posto hanno interrogato chi lo aveva portato in ospedale, pare un parente. Il magistrato di turno della Procura ionica ha disposto il sequestro della salma che si trova nella camera mortuaria del nosocomio messapica in attesa dell’autopsia.