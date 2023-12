Il cadavere di Massimo Lodeserto trovato in una cantina: ucciso a martellate. Interrogato presunto assassino

Massimo Lodeserto, 58enne, è stato trovato morto questa mattina in un palazzo Atc di Torino, in via San Massimo. L'uomo, originario di Brindisi, viveva in centro, non molto distante dall'edificio in cui è stato scoperto il suo corpo, sotto a delle masserizie in cantina. Era l'ultimo di quattro fratelli, viveva da solo e di lui si erano perse le tracce a fine agosto. Aveva detto al fratello più grande che non lo avrebbe raggiunto in vacanza in Puglia, perché aveva concluso positivamente una prova per un nuovo posto di lavoro in un'impresa di pulizia.

Dal 30 agosto non aveva più risposto alle chiamate dei familiari, che il 3 settembre ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. L'uomo era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza insieme a un altro uomo. Il presunto assassino, 58 anni, accusato di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere, lo avrebbe ucciso a martellate.

Il sospettato è stato accompagnato per essere interrogato dagli inquirenti negli uffici del nucleo investigativo dei carabinieri, che indagando sull'omicidio.