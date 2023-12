Incidente mortale: fuori strada con l'auto, perde la vita

Incidente mortale questa sera sulla strada Manduria-San Pietro in Bevagna (in provincia di Taranto). Una Opel Corsa con a bordo un manduriano, di cui non si conosce l’età, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada dopo diverse carambole. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e son dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere.

Cosa è successo

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, la Opel pare abbia urtato un'altra macchina ferma sul ciglio della strada. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso avvenuto probabilmente sul colpo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.