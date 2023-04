Ricci e novellame, maxi-multe da 4.500 euro ai pescatori tra Leuca e Parabita

Controlli sulla filiera della pesca da parte della Capitaneria di porto di Gallipoli. Nei giorni scorsi i militari sono intervenuti a Parabita e a Santa Maria di Leuca.

A Parabita

In particolare hanno colto in flagranza l’ennesimo venditore abusivo di ricci di mare, questa volta a Parabita. Dopo l'identificazione, è stato sequestrato il prodotto ittico esposto (circa 350 ricci) ed è stata elevata una sanzione amministrativa di euro 4.000 per aver messo in commercio il prodotto ittico proveniente dalla pesca sportiva. I ricci, posti sotto sequestro, sono stati rigettati in mare in quanto ancora allo stato vitale.

A Leuca

Il secondo intervento, posto in essere dai militari di Santa Maria di Leuca, ha riguardato la tutela della risorsa ittica detenuta all’interno di un mezzo di trasporto isotermico. Al termine del controllo sono stati posti sotto sequestro 28 kg di merluzzi sottomisura ed è stato elevato un verbale amministrativo pari a 500 euro.