Irregolarità a bordo, fermata nave in porto a Barletta: ​rilevate «gravi deficienze»

La nave 'Atameken' battente bandiera del Kazakistan e ormeggiata nel porto di Barletta per operazioni commerciali, è stata sottoposta a fermo dopo che il personale della capitaneria di porto nel corso di una ispezione a bordo ha riscontrato diverse irregolarità.

Le irregolarità

Nello specifico, sono state rilevate «gravi deficienze» relative allo «stato di inefficienza dei mezzi di salvataggio, alla mancanza di alcune certificazioni di sicurezza, all'errata applicazione delle procedure antincendio e a carenze legate alla qualità della vita dei marittimi che operano a bordo della nave».

Si tratta di irregolarità che mettono in pericolo «la sicurezza e per la salute di chi lavora a bordo», fa sapere la capitaneria di porto. La nave non potrà lasciare il porto della città fino a quando tutte le anomalie riscontrate non saranno regolarizzate.