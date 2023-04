Camping, eletti i dieci migliori in Italia: tre sono pugliesi. Ecco quali

Camping, eletti i dieci migliori in Italia: tre sono pugliesi. Campeggi.com di Koobcamp, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, assegna per l’ottavo anno consecutivo i suoi Certificati d’Eccellenza, i premi tematici istituiti per riconoscere gli sforzi delle strutture in alcuni degli ambiti più importanti per i viaggiatori: dai servizi per le famiglie o per gli animali fino alle attività sportive e ai glamping, passando per l’attenzione alla sostenibilità, riconosciuta quest’anno con il nuovissimo premio “Green”. Tra le regioni più premiate Puglia, Abruzzo e Veneto