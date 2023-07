Salento, un tuffo a mare e sparisce per ore: dopo ore di apprensione, ritrovato turista 80enne che si era smarrito

Tutto è bene quel che finisce bene anche anche e soprattutto quando il panico e lo smarrimento rischiano di prendere il sopravvento. Questo è il sunto della storia a lieto fine che ha visto protagonista un turista, che aveva scelto Porto Cesareo per passare le sue vacanze, ed i militari della capitaneria di porto di Gallipoli coadiuvati dai colleghi dell'ufficio locale marittimo Torre Cesarea. Sono stati infatti proprio questi ultimi a ritrovare l'uomo smarrito e confuso dopo l'allarme lanciato dalla sua famiglia.

Cosa è successo

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, dovuti alla scomparsa di un turista ottantenne.

La famiglia, accortasi della prolungata assenza e non avendolo visto ritornare dal mare in spiaggia, nella tarda mattinata e dopo diverse ore, hanno deciso di contattare la sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli tramite il numero 1530.

A seguito di questa chiamata sono state attivate tutte le postazioni di salvataggio dei lidi in località Punta Prosciutto (Porto Cesareo) e inviato in zona il GC B165 dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea. Dopo circa un’ora di ricerche il turista è stato ritrovato disorientato in acqua dai bagnini di un lido della zona, che lo hanno ricondotto sulla spiaggia ed affidato ai propri familiari, che erano in forte apprensione.

L'operazione rientra nell'ambito della campagna "Mare Sicuro" che ha l'obiettivo di salvaguardare tutti coloro che fruiscono delle spiagge e del mare, garantendo ai numerosi turisti e residenti un’estate all’insegna della sicurezza e legalità.