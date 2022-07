Una donna colta da malore in acqua: i bagnini si tuffano e la salvano

Un'anziana donna accusa un malore sulla spiaggia di Porto Cesareo. Soccorsa dal servizio spiaggia e dai bagnini viene messa in salvo anche grazie all'arrivo dell'ambulanze del 118.

L'accaduto

Erano da poco passate le 9 quando un'anziana signora si è sentita male proprio mentre faceva il bagno. Ad accorgersi delle difficoltà della donna è stata una bagnante che prendeva il sole in spiaggia e che ha chiesto immediatamente aiuto al servizio spiaggia ed si bagnino dello stabilimento balneare Elios, nella piccola baia di sabbia di fronte alla Torre denominata "Chianca". È così che un bagnino ed il proprietario del noto lido cesarino, si sono tuffati e hanno raggiunto la signora, salvandola dall'annegamento e riportandola a riva. Nel frattempo sono giunte in spiaggia due ambulanze del 118. Il personale sanitario ha rianimato la donna, trasportandola poi in ospedale dove gli sono state per prestate le cure del caso e dove si trova sotto osservazione.