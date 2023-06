«Attenzione, balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio». I cartelli sono stati sistemati già da qualche giorno all’altezza degli accessi per la spiaggia di San Girolamo. Il mese di giugno è quasi finito e per il waterfront a nord di Bari non c’è ancora traccia di bagnini. A differenza di quanto accaduto a Pane e pomodoro dove il servizio di salvataggio è partito già dalla scorsa settimana.

Gara aggiudicata ma mancano le imbarcazioni



La gara del Comune è stata in realtà unica ed è stata aggiudicata. Ma su San Girolamo la ditta che ha vinto l’appalto è in attesa delle tre imbarcazioni in legno richieste dal bando nel rispetto dell’ordinanza balneare. I mezzi devono ancora arrivare dalla ditta produttrice e nel frattempo? I bagnanti a San Girolamo se la devono cavare da soli in caso di problemi.

L’appalto prevedeva l’avvio sin dal 17 giugno al 10 settembre dalle 10 alle 18. Il Comune ha stanziato 190mila euro per due annualità. «Il servizio – si legge nel disciplinare di gara - dovrà prevedere l’impiego di assistenti bagnanti abilitati al salvataggio e muniti di relativo brevetto in corso di validità, a tal fine rilasciato dagli organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni, nel numero di un assistente bagnante ogni 160 metri di fronte mare lineari o frazioni di essi, da svolgersi nelle spiagge libere».

L’assistente bagnante dovrà essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non potrà essere destinato ad altre attività. Dovrà, inoltre: indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “Salvataggio”; tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto dei provvedimenti dell’Autorità marittima competente; segnalare immediatamente, direttamente, all’Autorità marittima tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili e in acqua; stazionare, durante l’orario di servizio nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qualvolta l’affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

Il servizio dovrà essere assicurato con una torretta e natanti a remi: questi ultimi mancano ancora su San Girolamo. Restano poi le regole delle bandiere: la bianca per indicare la regolare attivazione della postazione, la rossa balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti e gialla indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. L’aggiudicatario è tenuto inoltre ad allestire presidi sanitari di primo soccorso da sistemare uno sul tratto di spiaggia libera di “Pane e Pomodoro” e uno sul “waterfront di San Girolamo”.

A San Girolamo non manca però solo il servizio di salvataggio. È dall’inizio della stagione che i residenti sono in attesa della sistemazione del tratto di sabbia lato nord. «Hanno fatto un intervento a metà – avevano denunciato nei giorni scorsi i cittadini – è vero che hanno aggiustato con i ciottoli quella parte, ma qui il Comune se ne è dimenticato? La stagione è iniziata e questa è l’unica parte pubblica con la sabbia a nord del lungomare di San Girolamo. È possibile trovarla in queste condizioni?». Il Comune ha avuto il via libera allo spostamento della sabbia da sud e a nord: le ruspe dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Del caso se ne è discusso anche in Consiglio comunale. «Abbiamo ottenuto le autorizzazioni che servivano per prelevare la sabbia in eccesso nella spiaggia vicino a Spirito di Patate – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - quella sabbia in eccesso verrà riversata in corrispondenza dell’altra spiaggia. Sul lato sud sarà realizzata invece una piazzola accessibile ai disabili».

[RIPRODUZ-RIS]© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA