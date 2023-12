Aeroporti di Puglia all'avanguardia anche per i bagni. All'aeroporto Karol Wojtyla di Bari per la prima volta i bagni saranno "gender neutral". Saranno "accessibili e aperti a tutti", per non creare disagi a chi non si riconosce nel binarismo uomo-donna.

E' la prima volta che un'istituzione pugliese si dota di bagni gender neutral. La notizia è stata diffusa sui social dal presidente dell'ente, Antonio Maria Vasile.