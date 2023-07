Porto Badisco, si può tornare a fare il bagno. I valori dell'alga tossica tornano nella norma

Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione per Porto Badisco. La revoca dell’ordinanza è dovuta all’improvviso calo della percentuale di alga tossica presente. Il prelievo di ieri, infatti, ha rilevato una discesa a picco della presenza di ostreoptis ovata che passa dalle oltre 30mila parti a meno di 14mila. Insomma, la fioritura algale non solo si è fermata, ma è anche retrocessa, così come era esplosa negli scorsi giorni. Il Comune ha dunque revocato, con effetto immediato, qualsiasi restrizione alla balneazione.

Oltre a questo, Badisco è stato al centro della discussione in Consiglio Comunale, a seguito della richiesta di discussione protocollata dal capogruppo dell’opposizione Lavinia Puzzovio, infatti, si è discusso degli interventi possibili per Badisco.

Il Sindaco Francesco Bruni ha spiegato che tale discussione verrà aggiornata dopo il 21 luglio, data in cui è stato convocato il Tavolo Tecnico.



Con tale strumento si intende programmare un intervento iniziale e poi programmarne uno di più ampia portata che metta d’accordo tutti gli Enti interessati. «Il sito è fragile e delicato, quindi occorre agire con molta cautela e nei modi giusti» ha spiegato Bruni. Insomma, un’estate difficile per Porto Badisco, ma dalla quale si esce con la certezza che l’intera area sarà rilanciata. È stato ricordato, infatti, dal Consigliere Sergio Schito che il Comune di Otranto ha già in cassa oltre 2.800.000 euro di avanzo di bilancio dello scorso esercizio, somme che possono essere utilizzate per spese di investimento. Il problema per Badisco, non sono i fondi, ma poter acquisire un masterplan che sia condiviso da Soprintendenza, Regione, Provincia, Parco ed Autorità di Bacino.

