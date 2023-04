Report choc degli studenti sulle scuole a Bari: finestre e bagni rotti, pareti danneggiate

Bagni danneggiati, muri crepati, pavimenti divelti, finestre rotte e chi più ne ha più ne metta. Sono i diversi problemi lamentati dagli studenti riguardo gli istituti in cui ogni giorno si trovano a fare lezione a Bari. In 1.450 hanno risposto a un questionario sottoposto su iniziativa della Consulta dello studente, nella persona di Chiara Ricci, coordinatrice e presidente della commissione edilizia e trasporti della consulta degli studenti, in collaborazione il presidente della stessa consulta, Michele Ripa.