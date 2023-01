Un inverno dalle temperature miti – a tratti quasi estive – in una cornice di colori tra il blu e il verde che proietta già alle prossime vacanze. Siamo a gennaio però e con gli effetti di in un clima capriccioso ma piacevole, caldo. Se è vero che la nebbia di queste settimane ha donato atmosfere tipiche delle città del nord Italia, è anche vero che con il passar delle ore poi il sole restava sempre l’indiscusso protagonista delle giornate nel Salento. Sorpresi ma contenti tutti, i ragazzi in vacanza dalla scuola, chi poteva usufruire di qualche giorno di relax e, soprattutto, i turisti, innamorati del nostro territorio, delle sue stagioni mai scontate, della bontà del cibo e delle specialità tipiche da gustare immersi nella vegetazione delle masserie o con vista mare. E non sono mancati neanche i bagni.

Bagni fuori stagione

Lo stesso mare che nelle ultime ore ha donato aria frizzantina, piacevoli raggi di sole e lo sprint giusto per osare di entrare in acqua, per sport o per fare un bagno fuori stagione. Perché chi ama il mare al suo richiamo non resiste. E così, dal nord al sud del Salento, si rincorrono sui social foto di spiagge, di baite incontaminate, di onde che brillano, granelli di sabbia e onde che accarezzano i piedi, immersi nei fondali o in barca con il vento in poppa. Ma quella che appare a tutti come un’estate infinita in realtà ha le ore contate, il meteo potrebbe cambiare o almeno così anticipano le previsioni. Però, in attesa di accogliere l’inverno o quello che resta, ci godiamo i momenti straordinari che il caldo ci regala. Ieri mattina, giornata di festa, tanti amanti degli sport acquatici hanno goduto di uno specchio d’acqua calmo su cui pagajare. Siamo a Torre Sant’Andrea, una delle baie più belle del Salento sulla costa adriatica, immersa tra spettacolari faraglioni. Qui una giornata favolosa è stata la cornice adatta per mettere fuori remi e scegliere direzione infinito, lì dove il mare si confonde con il cielo.

Tintarella e bimbi che giocano in spiaggia

Qualche chilometro prima, ma sempre lungo questa costa meravigliosa, bambini giocano sulla spiaggia a San Foca. A Torre dell’Orso, insenatura di sabbia bianca finissima lunga circa 800 metri, delimitata da due alte scogliere, qualcuno azzarda un bagno. Cinzia, di Lizzanello, ama il mare e ha l’estate nel cuore. Ieri, 8 gennaio, non ha resistito e, complice il sole e la bella giornata, ha raggiunto la sua amata Torre dell’Orso e si è lasciata abbracciare dalle onde, perché per lei il mare è energia e rinascita. Ma non è stata l’unica ad azzardare un bagno fuori stagione. Anche a Tricase, nella piscina naturale di Marina Serra, qualcuno ha deciso di non voler attendere giugno per una piacevole nuotata.