«Il nuovo parco inaccessibile ai disabili». Mancano i bagni e le basole bloccano il passaggio delle carrozzine

Un parco non proprio a misura di tutti. La denuncia arriva da Giuseppe Mazzei, un cittadino di Noicattaro costretto a combattere con la disabilità, che ha voluto immortalare con un video tutte le difficoltà del nuovo parco comunale di Noicattaro, recentemente inaugurato.

«Il sopralluogo fatto al parco di nuova realizzazione - spiega Mazzei - ha evidenziato l’assenza di bagni indispensabili per tutti i fruitori e la non conformità dei tanti percorsi in basole di pietra al decreto ministeriale 236/89, che all’articolo 8.2.2 specifica che tra i tanti elementi non ci deve essere una distanza superiore al mezzo centimetro». Una distanza specificata non a caso, perché eviterebbe le difficoltà di scorrimento di carrozzine e passeggini: «Nel caso in esame, sono state posate distanziandole a circa 8-10 centimetri l’una dall’altra - prosegue Mazzei - impedendo il normale scorrimento delle sedie a rotelle dei disabili e dei passeggini dei bambini».



Ma la denuncia non finisce qui: «Il terreno è stato ricoperto di trucioli grossolani di legno, anche questa pavimentazione andava pensata diversamente per favorire, anche in questo caso, il transito di passeggini e sedie a rotelle». Mazzei fa presente come, in fase di realizzazione dei lavori, non siano stati interpellati proprio coloro che avrebbero potuto regalare utili suggerimenti per evitare l’insorgere di queste problematiche: «In ogni caso, sarebbe stato opportuno presentare il progetto alla cittadinanza in modo da poter apportare eventuali correzioni, rispettose delle norme, prima ancora della realizzazione dell’opera», aggiunge Giuseppe Mazzei. Nel video, facilmente reperibile sui social, vengono mostrate tutte le anomalie del nuovissimo parco (inaugurato ufficialmente il primo settembre): «Questo è un parco che è perfetto per chi deambula - è la denuncia - molto meno per chi deve muoversi in carrozzina o nel passeggino». In particolare, vengono mostrate le difficoltà di deambulazione su una pedana che presenta importanti distanze tra le basole, rendendo quasi impossibile il percorso. Stesso discorso per una giostrina per disabili: sotto osservazione finisce il tappeto antitrauma e l’accesso alla giostrina, decisamente complicato, oltre al truciolato in legno per l’accesso ad altre zone del parco.



