Per promuovere i bagni messaggio a effetto: polemiche sulla campagna pubblicitaria di un'azienda di arredi

Di certo è sfuggita agli occhi di pochi nella Città bianca la campagna pubblicitaria di un'azienda di arredi: “I bagni sono fatti per cacare” recitano i cartelloni che campeggiano lungo le vie di ingresso di Ostuni.

Un messaggio troppo diretto

Una trovata promozionale che ha riscosso stupore e perplessità, tanto da spingere la stessa impresa committente, “Galleria delle Idee”, a riconoscere l'errore di valutazione: “Messaggio sbagliato, maturato nell'ambito di una campagna di comunicazione rivelatasi non in linea con la storia di Galleria delle Idee e ancor più con il futuro della stessa. La campagna verrà annullata e i cartelloni rimossi, per evitare ogni equivoco”, spiegano dalla società, dopo il clamore sollevato dall'apparizione dei discutibili totem pubblicitari.