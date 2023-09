L'annuncio sul portale: stanza in affitto a Poggiofranco, tranne a «perditempo ed elettori della Meloni». Scoppia la polemica

Non si affitta la stanza agli elettori di Giorgia Meloni: è il singolare annuncio pubblicato su "Subito.it". Accade a Bari, a Poggiofranco, in un appartamento condiviso con due 40enni, dotato di tutti i confort ma a due condizioni: «No perditempo ed elettori della Meloni». Un annuncio che ha mandato su tutte le furie il partito della premier.

Gemmato

«Mi auguro che si scelga di abbassare i toni e che gli oppositori in Parlamento del presidente Giorgia Meloni condannino simili comportamenti e non prendano sotto gamba messaggi come quello di questo proprietario di un appartamento di Bari nega agli elettori di Giorgia Meloni la possibilità di affittare una stanza. Sono sentinelle d'allarme di potenziali atteggiamenti più gravi - il commento sottosegretario e coordinatore regionale Puglia di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato - Ancora una volta, il vero volto di coloro che si professano detentori di democrazia e libertà si mostra in tutta la sua ipocrisia: gli italiani hanno scelto e continuano a scegliere Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia perché ormai hanno compreso da che parte stanno concretezza e libertà, a dispetto di slogan di coloro che, invece, sono profondamente intolleranti verso gli stessi italiani».

Iaia

«Offensivo e discriminante l’annuncio con cui si esclude l’affitto di una stanza singola ad elettori di FdI a Poggiofranco (Bari), in viale Kennedy.

Dopo le minacce subìte solo poche ore fa dalla Premier, questo episodio dimostra un certo clima d’intolleranza e di odio, a mio parere pericoloso, sia per le Istituzioni e sia per la stessa Presidente Giorgia Meloni - commenta invece il deputato on. Dario Iaia, coordinatore provinciale FdI Taranto, componente commissione Ambiente - E’ nostro dovere perciò, isolare queste persone che non conoscono o, peggio ancora, non accettano la democrazia. Auspico che l’annuncio in questione venga rimosso o corretto perché inaccettabile».