Torna a vivere dalla mamma per risparmiare, patrigno le fa pagare l'affitto e una multa assurda

Ritornare a vivere con i genitori raramente è la prima scelta di qualcuno dopo aver iniziato a vivere per conto proprio. Ma mentre alcuni devono solo fare i conti con il ritorno alle vecchie regole domestiche, altri si ritrovano in situazioni molto meno gradevoli. Ad esempio? Dover pagare l'affitto o venire "multati" per le proprie mancanze. Un caso forse al limite, che ha decisamente colpito l'utente di Reddit che ha voluto condividere l'esperienza capitata a una sua amica con la community online.