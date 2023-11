Neanche un euro per il fondo affitti. E la Regione bussa alla porta del ministero delle Infrastrutture per chiedere che metta sul piatto almeno 15 milioni di euro, denaro necessario a garantire - insieme al cofinanziamento regionale - la copertura dell’intero fabbisogno pugliese. Parliamo di 21mila famiglie che contano su quell’aiuto, sul contributo riconosciuto loro dagli enti pubblici, per riuscire a pagare l’affitto e far quadrare, così, i bilanci familiari.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Airbnb, sequestrati oltre 779 milioni di euro. «Ha evaso tasse per oltre 3 miliardi in Italia». Cosa succede ora IL FOCUS Superbonus, Imu, mutui, affitti brevi: cosa cambia per la casa con la Manovra. Tutte le novità PRIMO PIANO Truffa del finto nipote, ma a casa degli anziani arriva la polizia: due arresti BARI Tassa di soggiorno, sono circa 800 le strutture abusive IL FOCUS Cedolare secca al 26% solo per gli affitti brevi di più appartamenti: salvi i piccoli proprietari

Il nodo

A puntare il dito contro il mancato stanziamento da parte del Governo è l’assessorato regionale alle Politiche abitative, retto da Anna Grazia Maraschio. In una dettagliata relazione di tre pagine, gli uffici ricordano che «al fine di fornire un sostegno alle famiglie economicamente più deboli per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni, con la legge 431 del 9 dicembre 1998 è stato istituito presso l’allora ministero dei Lavori Pubblici, oggi ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse, assegnate annualmente alle Regioni, consentono mediante la predisposizione di appositi bandi pubblici l’erogazione di contributi integrativi in favore delle famiglie richiedenti, contributi commisurati al reddito del nucleo familiare e alla spesa sostenuta dalle medesime per il pagamento del canone di locazione».

Gli stanziamenti

A partire dal 1999 e fino a oggi, la Regione Puglia ha ricevuto annualmente lo stanziamento ministeriale, cui ha aggiunto risorse proprie. Così, se nel 1999 il plafond complessivo è stato di 30 milioni e 822mila euro, nel 2021 si è ridotto di poco fino a 30 milioni e 677mila. Il tesoretto più striminzito è stato quello reso disponibile nel 2012, l’anno della spending review avviata dall’allora Governo Monti, quando come contributo agli affitti la Puglia ha avuto a disposizione soltanto 15 milioni di euro totali, mentre la cifra più alta in assoluto si è registrata nel 2006, con uno stanziamento di poco meno di 40 milioni di euro. Ciò «grazie anche al ricorso costante alle risorse di pertinenza della Sezione Politiche Abitative - scrivono ancora gli uffici - aventi destinazione vincolata, Sezione che attraverso il superamento di diversi vincoli di natura amministrativa e finanziaria è riuscita a garantire per oltre quindici anni un cofinanziamento complessivo regionale superiore a 228 milioni di euro».

Secondo i calcoli della Regione, basati su una stima delle richieste presentate dai cittadini ai Comuni per l’accesso al fondo affitti, attualmente per coprire il fabbisogno di oltre ventimila famiglie interessate dal beneficio servirebbero più di 46 milioni di euro. Dati aggiornati all’8 settembre scorso, data dopo la quale nulla è accaduto e il ministero non ha dato alcun segnale. «Non ha provveduto al rifinanziamento del Fondo in oggetto - specificano dagli uffici della Sezione Politiche Abitative della Puglia -. E considerata l’insufficienza di risorse vincolate di pertinenza di questa Sezione, si chiede di rendere disponibile per l’intervento di sostegno ai canoni di locazioni delle famiglie pugliesi un ammontare del finanziamento regionale tale da assicurare la congruità delle risorse rispetto al fabbisogno evidenziato e la continuità dell’intervento regionale rispetto alle annualità pregresse, prevedendo uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro. Qualora le risorse non fossero sufficienti rispetto a quanto su rappresentato - prosegue - la scrivente Sezione non potrà procedere alla predisposizione del bando con conseguenti prevedibili criticità nei rapporti tra enti pubblici da un lato, Regione e Comuni, e cittadini dall’altro, i quali da anni fanno affidamento sui contributi in oggetto quale ristoro dei canoni di locazione già pagati, con ricadute sulle condizioni economiche e sociali degli stessi». Ricadute tanto più drammatiche, se si tiene conto dell’inflazione che ancora erode i bilanci familiari e della difficoltà di trovare una casa in affitto in una regione dove sempre più proprietari scelgono di puntare sulle locazioni brevi a scopi turistici. Riuscire ad avere un tetto sulla testa, dunque, è diventata una impresa difficile che, senza un aiuto finanziario, rischia di risultare impossibile per tante, troppe famiglie pugliesi.