Dovrebbero essere alloggi sociali, quindi a prezzi accessibili rispetto al mercato immobiliare, invece le abitazioni di Parco Gentile, appartenenti al progetto Bari Social Housing, hanno costi di affitto cresciuti fino al limite del proibitivo. Nella frazione di Santo Spirito, nei pressi dello svincolo per Bitonto della statale 16, monta la rabbia degli inquilini delle palazzine. E non solo per il costo degli affitti ma anche per i vari problemi di sicurezza e mancanza di pulizia che interessano l’area.

Il viaggio nelle Social Housing



Luigi Lapenna ha 52 anni, da agosto 2021 lavora come magazziniere. Ha due figlie diversamente abili per cui aveva provato a ottenere una casa popolare. Ma, come racconta al Nuovo Quotidiano di Puglia, «il Comune non ne ha riconosciuto la disabilità e non ho voluto fare ricorso». Ora vive in uno degli appartamenti di Parco Gentile del progetto di housing sociale. Eppure paga un canone mensile di 526,91 euro che, per il mese di ottobre 2023, sommati agli aumenti Istat di 23 euro, e all’acconto oneri accessori, è arrivato a 788 euro. «Non mi sembra ci sia differenza tra gli affitti dei privati e quello calmierato del progetto Social Housing. Questa casa mi sta prosciugando. Io guadagno 1400 euro. Per fortuna, grazie ai contributi Inps per le mie figlie disabili, riesco a tirare avanti. Ma non è facile».

Luigi è ormai stanco. Da tempo denuncia all’amministrazione le carenze e i disagi personali e dei condomini. Senza ricevere risposta. «Dopo tanto silenzio – racconta - decisi così di tenere una manifestazione sul terrazzo dell’appartamento dove vivo. Si presentò l’assessore Vito Lacoppola (ha la delega all’emergenza abitativa, ndr) che ricevette singolarmente me e agli altri inquilini. Successivamente l’assessorato ha incontrato nuovamente noi con i nostri avvocati. E ci ha spiegato che il compito del Comune, trattandosi di un progetto abitativo privato, è limitato solo a un bando previsto dagli oneri».

Insomma, la faccenda sembra nelle mani della proprietà. Ovvero la Fabrica Immobiliare SGR S.p.A, società di gestione del risparmio del fondo immobiliare etico “Esperia”, finalizzato alla realizzazione di iniziative immobiliari funzionali ad incrementare la dotazione di alloggi sociali. «Hanno diverse case sparse in tutta Italia – spiega Luigi – per il progetto di social housing. L’ultimo dei quali è stato attivato a Matera dove il canone è più basso grazie a diversi accordi con Comune e Regioni». A Parco Gentile non capiscono come mai gli affitti siano «poco sociali»: «Le spiegazioni su come vengono calcolati i canoni mensili restano poco chiare. Non ho visto nessun documento che li attesti», aggiunge Lapenna. La cui disperazione scaturisce anche da problemi di sicurezza. Che coinvolgono maggiormente Palazzo di Città: «Nel parcheggio mancano i chiusini e i cavi della pubblica illuminazione. Sono arrivati gli operai del Comune, hanno transennato l’area e poi se sono infischiati. Allo stesso modo c’è un pozzo di acqua piovana aperto, dove, anche qui, manca il chiusino. La soluzione è stata la stessa: transenne. E stop».

Incuria e disagi



Incuria anche per quanto riguarda l’igiene urbana e del verde circostante. Sterpaglie crescono lungo le strade, i muri e i marciapiedi sono invasi da deiezioni canine e urina, rifiuti di ogni tipo danno un immagine degradante del progetto. «L’Amiu non è mai venuta. Abbiamo marciapiedi lerci, coperti da urina, da erba altissima. Nonostante le numerose segnalazioni agli uffici competenti”. E poi si segnalano una “rotonda con caditoie otturate. Quando piove, si allagano per metà».

Gli appelli di Luigi e degli abitanti del Parco Gentile sono sempre caduti nel vuoto. Hanno pensato a una protesta ma – spiega il magazziniere – «potremmo ricevere, grazie all’intercessione dell’ex consigliere Sabino Mangano, anche un appuntamento diretto con il sindaco Decaro».

