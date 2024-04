"Bari è un paradiso dove si vive bene sul mare con temperature miti e anche con pochi soldi". Possono riempire di orgoglio qualsiasi barese le parole che la rivista Esquire Italia accuratamente sceglie per descrivere il capoluogo pugliese e la vita che riserva ai suoi cittadini. Il giornale italiano, nato nel 2017 e specializzato sulla moda maschile, è la costola della casa madre statunitense fondata da David A. Smart e Arnold Gingrich nel 1933. Esquire Usa, che nel 2004 ha vinto quattro National Magazine Awards (i premi più importanti nel settore degli Stati Uniti) e nel 2009 altri tre, ha pubblicato racconti e articoli di firme del calibro di Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner e successivamente Tom Wolfe, Alberto Moravia e Truman Capote.

E ora su quelle stesse pagine si parla anche del capoluogo pugliese: "A Bari vivi gratis, nessuno te lo voleva dire", recita scherzosamente il titolo dedicato al fascino mediterraneo della città.

“In Italia – si legge quindi tra le righe dell’articolo – ci sono alcune delle città più economiche di tutta l’Europa: luoghi in cui vivere spendendo poco, e che sono decisamente convenienti, soprattutto per chi può lavorare da casa, magari semplicemente dal proprio computer. Tra queste città economiche, in cui si vive con un’altissima qualità della vita, molte sono a sud. Perché come sappiamo il sud costa meno, ma anche perché ha altri vantaggi notevoli: il clima è mite e soleggiato, quindi dà la possibilità di fare tantissime attività all’aperto e di avere sempre buon umore e vitamina D". Ma non è tutto. L'articolo incalza: "Le città economiche del sud Italia in cui la vita è più di qualità, spesso – chiarisce ancora l’autore - sono sul mare. Come Bari, inserita da tantissime classifiche come la città in assoluto più economica in cui vivere in Italia. Sicuramente la più economica tra le grandi città, quelle che offrono più servizi e intrattenimento”.

Quanto costa vivere a Bari? Si chiede quindi la rivista. “Bari, con oltre 300 mila abitanti, un centro storico tra i più belli d’Europa e l’affaccio diretto sul mare, è una città in cui vivere conviene. Oltre a una cucina tipica ricchissima e apprezzata in tutto il mondo ci sono i costi della vita, davvero molto bassi. Il porto, il centro storico di Bari vecchia, il mare tra i più belli d’Italia, il clima, tutte queste caratteristiche di Bari rendono quest’angolo di Puglia tra i migliori in cui andare a vivere. L’affitto, peraltro, a Bari – si legge ancora – costa mediamente molto meno che nelle altre grandi città italiane. Con 700 euro si affitta facilmente una casa di due o tre ambienti ottimamente tenuti. Per una coppia con bambini o per una famiglia numerosa è possibile trovare ottime occasioni sotto i 900 euro mensili. Ecco perché chi fa smart working, come anche chi è in pensione e chi ha la libertà di lavorare da dove preferisce, sceglie Bari". E poi il gran finale: "la combinazione di bellezza, prezzi bassi e alta qualità della vita convincono sempre più persone”.

La foto sbagliata



Un piccolo dettaglio però non è passato inosservato. La rivista inciampa sulla foto del capoluogo pugliese e pubblica invece quella di Polignano in tutta la sua bellezza. Poco male: un'altra rivista americana, Forbes, soltanto un anno fa, in un lungo articolo scritto da John Mariani, decantò la cittadina, che ha dato i natali a Domenico Modugno, definendola una “piccola gemma di città con ottimi frutti di mare”.