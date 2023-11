Superbonus, Imu, mutui, affitti brevi: cosa cambia per la casa con la Manovra. Tutte le novità

Cosa cambia per chi deve chiedere un mutuo? E quali sono i bonus a disposizione? E chi affitta casa ora come deve muoversi? Sono solo alcune delle domande che trovano risposta nella manovra, tra alcuni che saltano (come quello per le case green) e quelli che vengono depotenziali, come il bonus mobili. Cambiano invece i contorni del Superbonus, vera battaglia del centrodestra sul tema della casa. Prorogate fino a dicembre le agevolazioni per i mutui prima casa per i giovani.