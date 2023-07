Casa in affitto, ma non per gli stranieri. «Quando ho detto di essere africana, mi ha detto che l'appartamento non era più disponibile». La denuncia

Una incredibile storia di razzismo si è verificata a Mesagne. Una ragazza cerca casa telefonicamente, la trova, ma quando la proprietaria apprende che dall’altro capo del telefono c’è una ragazza di colore, senza scusarsi, gli dice che non è più disponibile per impegni presi in precedenza. Dopo qualche ora un amico della ragazza richiama il numero della proprietaria dell’abitazione, si presenta come un professionista e, magicamente, l’appartamento è ritornato di nuovo libero e disponibile tanto da fissare un appuntamento per il giorno successivo per vederlo.

Storie di razzismo

Storie di straordinario razzismo verificatesi in una città che il razzismo lo ha messo alle porte da sempre. Infatti, Mesagne è la città dell’accoglienza, città della Cultura 2023, città Mariana, città d’Arte, ma da ieri ha anche un preoccupante rigurgito razzista. La storia rapidamente ha fatto il giro del web.