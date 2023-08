La classifica delle città più costose per gli affitti degli studenti. Milano la più cara, Bari al top per gli aumenti

Aumenta l'offerta di alloggi e i rincari sugli affitti tendono a diminuire, questo è il quadro generale, ma Bari si muove controcorrente. Il capoluogo pugliese si aggiudica la prima posizione in classifica per l'aumento degli affitti rispetto allo scorso anno, raggiungendo il +29% e una media di 356 euro per stanza.

Il quadro generale

Grazie allo studio condotto da immobiliare.it è possibile osservare come in un anno, nelle varie città, gli incrementi degli affitti siano stati frenati dal notevole aumento dell'offerta di alloggi: +34% la media italiana. Tuttavia, nonostante la tendenza generale, Milano resta la città più cara per gli studenti fuori sede anche se l'incremento annuo è stato solo dell'1%.

