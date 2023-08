Turista 14enne rischia di annegare, finanziere (fuori servizio) lo salva

Ufficiale della Finanza, fuori servizio, salva giovane bagnante dal rischio annegamento. L’episodio, venuto alla luce nelle scorse ore, si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto, nello specchio d’acqua di San Pietro in Bevagna. Tutto è accaduto in pochi istanti. Il militare, Giuseppe Lorenzo, aveva raggiunto la spiaggia in località Specchiarica, e insieme al figlio aveva deciso di fare il bagno in mare prima di fare rientro nella propria abitazione a Carmiano.

Cosa è successo

Sul bagnasciuga un ragazzino giocava con la palla insieme ad altri amici.

Ad un certo punto il pallone è caduto in acqua e il 14enne, turista lombardo, si è tuffato per riprenderlo. Il vento di tramontana spirava verso il mare aperto. L’adolescente, forse inesperto, dopo alcune bracciate è andato in difficoltà ed ha cominciato ad annaspare non toccando il fondale con i piedi. Attimi dopo il corpo del ragazzo è finito sott’acqua. Provvidenziale è stato quindi l’intervento dell’uomo: senza esitare è andato in soccorso del ragazzo e raggiunto in poche bracciate lo ha afferrato sollevandolo di peso e trascinandolo a riva per i soccorsi. Una volta a riva l’ufficiale della Guardia di Finanza, in servizio al comando provinciale di Lecce, ha posizionato il 14enne privo di sensi sulla sabbia e gli ha praticato la manovra di disostruzione delle vie aeree. Intervento che ha salvato la vita al giovane turista, che ha così potuto riabbracciare il fratello e la madre.