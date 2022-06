Salva le figlie, poi annega. Tragedia a Fasano: muore un padre di 47 anni dopo aver soccorso le sue ragazze tra le onde

Tragedia del mare questo pomeriggio a Savelletri di Fasano. Un uomo di 47 anni, S.G., di Bitonto, è morto annegato in località Forcatella dopo aver salvato dalle onde una delle proprie figlie - due gemelle di 11 anni - che rischiava di annegare. Le ragazze, secondo una prima ricostruzione, si erano tuffate in acqua in un punto dove le correnti sono molto forti. Il vento di maestrale, poi, ha impedito alle stesse di poter rientrare a riva.

La tragedia

E' stato a questo punto che il padre, insieme ad altri bagnanti che si erano accorti della scena, si sono tuffati in acqua per salvare le ragazze. Una delle due era maggiormente in difficoltà. Alla fine, sono state aiutate a tornare a riva. Ma il 47enne, forse a causa di un malore, è scomparso tra le onde. Il corpo è stato poi recuperato dai militari dell'Ufficio marittimo di Savelletri e riportato a riva a disposizione del magistrato. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Fasano.