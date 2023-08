Bimbo di 2 anni rischia di annegare in piscina: è ricoverato in Rianimazione

Un bambino di quasi due anni, di Noicattaro, ma in vacanza a Monopoli con la famiglia, è in terapia intensiva all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari dopo aver rischiato di annegare in una piscina gonfiabile installata in una villa privata dell'agro.

I fatti

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Il piccolo è sfuggito per un attimo alla visuale e al controllo dei genitori andando per qualche istante sott'acqua e perdendo i sensi. Per fortuna ci si è accorti subito di quanto stava accadendo e il bambino è stato tirato fuori e portato immediatamente all'ospedale "San Giacomo" di Monopoli dove i sanitari lo hanno intubato prima di trasportarlo al "Giovanni XXIII" dove è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.