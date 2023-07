Bimbo di due anni e mezzo morto annegato in piscina: lacrime e palloncini bianchi al funerale

Dolore, lacrime e palloncini bianchi fuori dalla chiesa. Si sono conclusi da pochi minuti, a Taurisano, i funerali del piccolo di due anni e quattro mesi che lunedì sera ha perso la vita dopo essere caduto in una piscina nell'abitazione di famiglia. Il rito, celebrato da don Mario Politi e don Biagio Errico, si è svolto nella chiesa dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti. In tanti hanno voluto essere presenti per stringersi attorno al dolore dei genitori, dei nonni e degli zii dello sfortunato bambino.

«È un angelo che il Signore non ha voluto che conoscesse realtà terresti che avrebbero offuscato la bellezza sua anima - ha detto il sacerdote nella sua omelia - Non possiamo sapere perché il Signore ce lo ha tolto, ma il Signore non toglie se non per arricchire in maniera diversa, lo sentirete nel vostro cuore».

All'uscita della chiesa, la piccola bara bianca è stata accompagnata dal volo di palloncini e di alcune colombe.