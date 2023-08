Bimbo annegato, sequestrato l'acquapark. Oggi i funerali

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Monopoli per accertare le cause dell'annegamento avvenuto ieri pomeriggio di un bambino di quattro anni e mezzo in un acquapark nello stesso comune della provincia di Bari.

Oggi i funerali del piccolo

Intanto la salma del piccolo è stata restituita alla famiglia, ed oggi pomeriggio alle 16:30 saranno celebrati i funerali nella parrocchia di Santa Maria del Carmine a Pezze di Greco frazione di Fasano, in provincia di Brindisi, dove il bimbo viveva con la famiglia. Al momento non è stato disposto il sequestro del parco acquatico.

Le indagini

I militari stanno acquisendo ulteriori elementi per accertare le cause dell'incidente. Non si esclude che il piccolo possa essersi allontanato improvvisamente da solo, per poi entrare all'interno di una piscina per bambini, e finire in acqua in un punto in cui non toccava, annegando.