Sfida il vento e le onde per fare il bagno: anziano rischia di annegare. Lo salvano tre bagnini del lido

Nonostante il vento forte e le onde decide di fare il bagno e rischia di annegare, ma il provvidenziale intervento di tre bagnini del lido lo raggiungono, lo traggono in salvo e lo trascinano a riva salvandogli la vita.

È la brutta avventura a lieto fine accaduta, poco dopo le 11 di questa mattina, ad un anziano di 74 anni, F. C. originario di Squinzano. Mentre faceva il bagno in mare, nei pressi dello stabilimento balneare, è stato salvato dai bagnini del lido Exotic di Casalabate che si sono accorti dell’uomo che annaspava ed aveva difficoltà ad uscirà dall’acqua.

«Un salvataggio non facile - racconta il figlio dei gestori dello stabilimento, Pierfrancesco Prisco, intervenuto insieme ad altri due dipendenti - a causa del forte vento e delle onde che ci spingevano tutti verso il basso, verso il fondo del mare». Il giovane, insieme insieme all sua famiglia e ad altre sue persone si trovava per caso nel lido per effettuare gli ultimi lavori di manutenzione e pulizia dello stabilimento ormai chiuso.

«La nostra presenza qui - aggiungono i proprietari - è stata del tutto casuale, fortuita e fortunata per l’anziano. Se non ci fossimo stati noi lo stabilimento era totalmente chiuso, senza attrezzature di salvataggio e l’epilogo della vicenda sarebbe stato sicuramente diverso per l’anziano».

In quest’ultima domenica, come per l’intero mese di settembre, come ogni anno, tanti sono i turisti e i vacanzieri che frequentano le marine e non disdegnano di fare l’ultimo bagno prima di ritornare al tram tram della vita quotidiana. “Quanto è accaduto questa mattina - concludono i proprietari - fa riflettere ed è da tenere in considerazione anche il fatto di poter tenere aperti i lidi anche oltre i due mesi della stagione estiva, perché in casi come quello di stamattina si riuscirebbe ad intervenire in tempo con il personale formato e preparato presente negli stabilimenti e con le attrezzature di salvataggio necessarie”.

