Cade nella vasca e rischia di annegare: paura a Taurisano per una bimba di sette mesi

Rischia di annegare nella vasca da bagno, ma il personale del 118 la salva. Attimi di terrore, in serata, a Taurisano per una bambina di appena sette mesi che, durante il bagnetto è scivolata in acqua ed ha rischiato di morire annegata.

I soccorsi e il salvataggio

Tutto è avvenuto intorno alle 19. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Casarano con un'ambulanza e un'auto medica. Il personale, dopo le ripetute manovre di salvataggio, è riuscito a far riprendere vita alla piccola. La bambina, subito caricata in ambulanza, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove ora è tenuta sotto osservazione da parte dei medici. Fortunatamente, grazie alla preparazione di infermieri e soccorritori, intervenuti nonostante l'assenza del medico, la piccola sta bene e il peggio è stato evitato. Si trova ora ricoverata nel reparto di Pediatria.