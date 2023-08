Salvò la padrona dall'annegamento: un premio per Giulio, il cane eroe

Aveva salvato la sua proprietaria che, in un momento di relax sul materassino, si era allontanata dalla riva. Per Giulio, il pastore tedesco eroe di Racale, ieri sera è arrivato un premio. A ritirarlo, durante la prima edizione della “Expo interprovinciale canina collepassese”, c'erano Giulio e la sua padrona, Aurelia Trianni.

La manifestazione

La manifestazione si è svolta nei giardini del castello baronale di Collepasso ed è stata organizzata dall'allevamento professionale “Zamboy Dog” di Antonio Piscopo.

Allevamento dove lo stesso Giulio è nato e dove è nata anche a sua mamma. A volere fortemente il premio per Giulio è stato il presidente della giuria, Luciano Parlangeli.

Era il 16 luglio e Aurelia e Giulio avevano raggiunto l'Eden AgriBeach di Pescoluse, spiaggia attrezzata per ospitare anche i cani, per trascorrere qualche ora al mare. Aurelia, distesa sul materassino per un momento di relax, non si era accorta che la corrente la stava spingendo al largo. «Quando me ne sono resa conto - aveva raccontato - ho quasi iniziato ad avere una crisi di panico. Ma mi è bastato volgere lo sguardo verso la spiaggia e incrociare quello di Giulio. Lui si è subito tuffato, mi ha raggiunta e mi ha portata a riva grazie al guinzaglio che aveva al collo e che fortunatamente non avevo legato dall'altro capo. Se non ci fosse stato lui, non so come avrei reagito: avere un attacco di panico con l'acqua alta, come mi è già successo un'altra volta, non è un'esperienza piacevole ed è molto rischioso».

La storia, raccontata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, aveva fatto in poche ore il giro del web, per poi essere ripresa anche dalle tv nazionali. Ieri, a coronamento di un mese vissuto da vera star, Giulio è stato premiato con una coppa per il suo gesto eroico. E durante la manifestazione ha rincontrato anche la sua mamma. Il racconto della vicenda ha emozionato tutti i presenti.

La proprietaria

«L'insegnamento di tutta questa storia - è il commento di Aurelia - è che la sensibilità degli animali va oltre quanto si possa comprendere. Somigliassimo, noi umani, un po' di più a loro...». Per Giulio e Aurelia il prossimo appuntamento, ad ottobre, è con Marco Liorni, nella trasmissione “ItaliaSì» di Rai 1.