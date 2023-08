Turista in difficoltà in acqua: sviene ma viene salvata dal bagnino del lido vicino

Una giornata che non dimenticherà la giovanesalvata, domenica scorsa, dal pronto intervento delin servizio presso il lido Q70 di, marina condivisa dai comuni di. Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti. Clarissa questo il nome della ragazza - aveva deciso di fare il bagno nelle vicinanze del lido, in quel tratto di spiaggia libera che, in questi giorni di forte vento e mare mosso, non è molto frequentato. Per motivi poco chiari, la turista è stata trascinata e sballottolata dalle onde del mare che erano molto impetuose. Subito è apparsa in difficoltà ed ha iniziato a bere ed a perdere conoscenza. Tirata fuori dall'acqua dai primi soccorritori e, adagiata sul bagnasciuga, è intervenuto il bagnino del vicino lido, Tonio Verardi, che si è reso subito conto della gravità della situazione. Prontamente ha praticato le manovre di primo soccorso (rianimazione cardiaca polmonare) e, subito dopo le prime operazioni durate qualche minuto la giovane, fortunatamente ha incominciato a riprendere conoscenza, dopo aver espulso molta acqua dalla bocca. Subito dopo la ragazza è stato portata in ospedale dall'ambulanza.