Rosa Marina, mare mosso e risacche: in sei salvi grazie a bagnini 17enni coraggiosi

Le condizioni proibitive del mare di ieri ha messo a dura prova la sicurezza sulla costa. Sei persone sono state "salvate" ieri pomeriggio da tre bagnini 17enni che non hanno esitato a gettarsi in mare per salvargli la vita. Tre gli interventi registrati ieri a Rosa Marina, nei lidi Rodos-Lambertiana-Capanno.

Il primo intervento

Nel primo pomeriggio di ieri - 12 agosto - i bagnini Mattia del lido Capanno e Daniele dello stabilimento Lambertiana, ognuno dal proprio punto di osservazione hanno notato due donne di circa 70 anni in difficoltà a causa del mare agitato.

Le donne non riuscivano a ritornare in spiaggia a causa della risacca che si formava per il forte vento di maestrale che ormai da giorni soffia sull'Adriatico. I due ragazzi sono entrati in mare raggiungendo le due donne e riportandole in spiaggia sane e salve.

Il secondo intervento

Intorno alle 14, sempre al lido Capanno, il bagnino ha notato tre ragazzini in difficoltà in balia della risacca. Anche in questo caso il ragazzo si è tuffato in mare con altre persone che hanno capito la gravità della situazione, raggiungendo e portando in salvo i tre ragazzini in più riprese.

Il terzo intervento

Poco dopo un altro intervento sempre al lido Capanno: una ragazzina di 14 anni in seria difficoltà in balia della risacca non riusciva a rientrare a riva. Mattia, il bagnino del Capanno, con l’immancabile Baywatch l'ha raggiunta portandola in salvo sulla spiaggia senza conseguenze. Questa volta il bagnino è stato accolto da chi era in spiaggia con un meritatissimo applauso.