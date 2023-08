Malore mentre fa il bagno: 46enne muore sotto gli occhi dei figli. Un altro morto di 17 anni a Lesina

Tragedia in mare: due morti in Puglia. Un 46enne annegato davanti ai figli, un 17enne morto mentre fa il bagno col padre. Ha avuto un malore in mare ed è morto annegato sotto gli occhi dei figli. E' accaduto a Monopoli, tra Lido Azzurro e Lido Millenium, dove un 46enne che stava nuotando insieme ai figli è morto.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava facendo il bagno a mare insieme ai figli, mentre nuotava, ha avuto un malore e per lui non c'è stato nulla da fare.

Il 46enne, nativo di Noicattaro ma residente a Rutigliano, comune in provincia di Bari, è stato soccorso dai bagnini e da due medici che si trovavano in spiaggia. Nonostante l'uso del defibrillatore per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il mare pare fosse agitato, forse lo sforzo nel nuotare gli ha provocato un infarto. Sul posto la Guardia costiera di Monopoli e i medici del 118 che arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte.

Un secondo morto a Lesina

Un ragazzino di 17 anni è annegato nel pomeriggio a Marina di Lesina, località balneare nel foggiano dove stava facendo il bagno con il padre nel mare agitato. Entrambi sono stati sopraffatti dalle onde e dalla corrente. Il bagnino del lido Mirage che si è accorto che erano in difficoltà si è tuffato ed è riuscito a portare in salvo il padre, mentre le onde avevano spinto al largo il corpo del ragazzo. Tanti turisti hanno cercato raggiungere il 17enne tuffandosi in mare ma non c'è stato nulla da fare. È stato raggiunto e portato a terra quando era già morto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Hanno anche provato a rianimare il giovane. La famiglia straniera, a quanto si apprende dell'est Europa, risiede a Foggia e stava trascorrendo una giornata al mare.