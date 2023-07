Malore mentre assiste alla cuccagna: bimbo soccorso dai poliziotti in acquascooter

Continuano i controlli straordinari nella città di Gallipoli disposti dal questore di Lecce.

Due salvataggi in moto d'acqua

L'attività di controllo in questi giorni di festa in onore della compatrona Santa Cristina si è svolta anche in mare attraverso l'impiego delle moto d'acqua della Polizia di Stato. In particolare sono stati effettuati due soccorsi. Uno in favore di un bambino che ha accusato un leggero malore a bordo di una imbarcazione mentre stava assistendo allo spettacolo della cuccagna in mare. L'altro soccorso in favore di un 30enne in difficoltà per via del vento di scirocco mentre era posizionato su una tavola da Sup.

Un furto in Baia Verde

Nei giorni scorsi a Baia Verde i poliziotti sono stati fermati all'alba da due giovanissime turiste che poco prima erano state derubate dei propri cellulari da due persone senza fissa dimora.

I poliziotti, nonostante le difficoltà dovute alla folta vegetazione, sono riusciti ad entrare nella vicina pineta dove hanno scoperto un piccolo accampamento di tre cittadini extracomunitari, di cui solo uno in regola sul territorio nazionale. Gli altri due uomini sono stati portati in commissariato per i necessari controlli e poi espulsi.

Denunciati due ventenni

Durante altri pattugliamenti, gli agenti della squadra volante, nei pressi del terminal degli autobus, hanno controllato due 20enni campani che sono stati trovati in possesso di un martelletto di emergenza frangivetro con due puntali bilaterali in metallo. I 20enni sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.