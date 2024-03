Controlli nei bidoni della raccolta differenziata: 52 multe in due mesi per conferimento sbagliato

Solo tra gennaio e febbraio, a Bisceglie, 52 verbali comminati - pevalentemente a gestori di pubblici esercizi - per conferimento errato di rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata. Le sanzioni sono state comminate dopo preventivi avvisi e appelli ad uniformarsi alle regole, nonché dopo aver illustrato le anomalie rilevate e fornito le istruzioni necessarie per un conferimento corretto.

Il dato positivo è che dai controlli in atto tutt’ora si registrano meno infrazioni rispetto ai mesi di gennaio e febbraio e risultano migliorati i conferimenti. I controlli, che proseguiranno anche nei prossimi mesi, riguardano anche gli abbandoni di rifiuti in strada, attraverso l’analisi degli stessi e la ricerca di elementi che permettano di ricondurre ai diretti responsabili.

I commenti

«Non è tollerabile che si continui a violare le regole e che non si capisca che Bisceglie è casa nostra», hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’assessore all’igiene, Angelo Consiglio. «Avere una città più pulita dipende innanzitutto e soprattutto dai nostri comportamenti individuali.

Non possiamo più prescindere da una raccolta differenziata ben eseguita, sia per ragioni ambientali, sia per ragioni economiche. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata, infatti, da un lato significa avviare più materiale a riciclo per donargli nuova vita, dall’altro consente di conferire meno rifiuti in discarica, con minori costi di smaltimento e maggiori introiti ottenuti dal materiale avviato a riciclo. Questo ci riguarda da vicino, tutti. Un ringraziamento alla Polizia Locale e al personale dell’azienda che si occupa di rifiuti per la puntualità con la quale stanno effettuando i controlli».