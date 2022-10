Addio ai vecchi bidoni: nuova raccolta rifiuti per i locali "food"

Via i bidoni carrellati nei negozi “food”, cambia la raccolta rifiuti in centro storico a Terlizzi. Stop agli ingombranti cassonetti “carrellati” che occupano strade e marciapiedi fuori dagli esercizi commerciali “food” nel centro storico di Terlizzi.

A partire da lunedì prossimo (24 ottobre), infatti, bar ristoranti, pizzerie, bracerie e paninoteche presenti nel centro antico potranno dire addio ai vecchi bidoni all’esterno dei loro locali. Gli esercenti saranno dotati di un contenitore per il vetro (da custodire all’interno del locale) e di sacchetti ecologici ciascuno per le varie frazioni di rifiuti da conferire. Le zone interessate: corso Dante, corso Garibaldi, piazza don Tonino Bello, via Michele De Napoli, Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, piazza Cavour, piazza IV Novembre, largo Lago Dentro, via Paolo Rutigliano.

Le novità

A differenza di quanto accade oggi con il ritiro di una singola tipologia di rifiuti, dal 24 ottobre gli operatori della Sanb ritireranno ogni giorno tutte le frazioni differenziate dei rifiuti. In altre parole, a fine serata, solo dopo la chiusura dei locali, i sacchetti dei rifiuti saranno esposti all’esterno per poi essere ritirati da parte degli operatori Sanb dalle ore 22 alle 3 del mattino seguente. Unica eccezione è il vetro che sarà raccolto a partire dalle sette del mattino.

L'amministrazione

«Si tratta di una soluzione sperimentale, già enuncia nel programma elettorale, che abbiamo ottimizzato dopo una serie di incontri tenuti con le associazioni di categoria e i locali della zona, al fine di potenziare la raccolta porta a porta e allo stesso tempo andare incontro alle esigenze espresse dagli esercenti», spiega il sindaco Michelangelo De Chirico.

Gaetano Minutillo, assessore al Decoro Urbano e Ambiente, osserva che «oltre a togliere i carrellati da aree pedonali, aiuole e posti auto, puntiamo a migliorare l’impatto in termini di decoro e di igiene pubblica. Le novità che introduciamo a partire da lunedì prossimo sono il frutto di un lungo e corale lavoro di confronto che ha visto protagonisti anche l'assessore alle Attività Produttive Michelangelo de Palma, attività produttive e il consigliere comunale Pasquale Vallarelli insieme ai vertici della Sanb. Il metodo dell’ascolto e del confronto - conclude Minutillo - proseguirà anche nelle prossime settimane quando andremo in tutte le altre attività commerciali del paese per trovare le migliori soluzioni possibili per ottimizzare la disposizione dei bidoni all'esterno delle attività commerciali. Saremo pronti in sinergia con gli operatori Sanb a rispondere a qualsiasi piccola problematica che potrà verificarsi e proveremo sempre a individuare soluzioni efficienti e puntuali. Siamo determinati, anche con la collaborazione dei cittadini, a mettere in campo a breve e medio termine azioni tutte tese a migliorare il servizio».