Controlli in bar e ristoranti, 28 lavoratori in nero scoperti da Finanza

Sono 28 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza in provincia di Foggia nel corso dell'ultimo mese. I controlli sono stati svolti a Cerignola, Manfredonia, Accadia, Cagnano Varano, San Marco in Lamis e Vieste. Le irregolarità riscontrate hanno interessato 14 datori di lavoro titolari di attività di ristorazione, bar, pasticcerie, panetterie, rivendita di abbigliamento, ludoteche e un centro estetico che è risultato completamente sconosciuto al fisco in quanto sprovvisto di partita Iva.

Nel corso dei controlli è stato accertato che un ristoratore di Cerignola impiegava esclusivamente manodopera in nero. Nei confronti di 4 titolari è stata avanzata proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale.